«Автодор» ввел скидки на проезд по трассе М-12 «Восток»

Абонементов с маршрутами семь: на проезд от Москвы до Гусь-Хрустального и Мурома, от Мурома до Владимира и Арзамаса, от аэропорта Казани до Иннополиса и Канаша, а также для отрезка автодороги от Сергача до Шумерли.

Цена в зависимости от маршрута, количества поездок и категории транспортного средства варьируется от 2850 до 26 040 рублей. Приобретение абонемента позволит сэкономить от 15 до 20 процентов в пересчете на одну поездку.