«Автодор» ввел скидки на проезд по трассе М-12 «Восток»Цена абонементов лежит в диапазоне от 2850 до 26 040 рублей
Абонементов с маршрутами семь: на проезд от Москвы до Гусь-Хрустального и Мурома, от Мурома до Владимира и Арзамаса, от аэропорта Казани до Иннополиса и Канаша, а также для отрезка автодороги от Сергача до Шумерли.
Цена в зависимости от маршрута, количества поездок и категории транспортного средства варьируется от 2850 до 26 040 рублей. Приобретение абонемента позволит сэкономить от 15 до 20 процентов в пересчете на одну поездку.
Подобные абонементы «Автодор» ранее ввел на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева».
Движение по М-12 «Восток» от Москвы до Казани открыли в декабре прошлого года. Согласно сайту ООО «Единый оператор», проезд до столицы Татарстана обойдется для легковушек в 4948 рублей. Ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать цену, однако в «Автодоре» ее сочли адекватной.