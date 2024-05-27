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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 18:29
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«Автодор» ввел скидки на проезд по трассе М-12 «Восток»

Цена абонементов лежит в диапазоне от 2850 до 26 040 рублей
Появились абонементы на поезд по трассе М-12 «Восток». Государственный оператор платных дорог «Автодор» ввел льготные абонементы, которые позволят физическим лицам сэкономить на поездках от 15 до 20 процентов. Оплата при этом должна быть осуществлена при помощи транспондера. В абонемент входят 10 либо 20 поездок с различными маршрутами, которые придется совершить в течение 90 дней, чтобы не потерять скидку.
М-12 «Восток»
М-12 «Восток»
© Автодор
Мария Руцкая

Абонементов с маршрутами семь: на проезд от Москвы до Гусь-Хрустального и Мурома, от Мурома до Владимира и Арзамаса, от аэропорта Казани до Иннополиса и Канаша, а также для отрезка автодороги от Сергача до Шумерли.

Цена в зависимости от маршрута, количества поездок и категории транспортного средства варьируется от 2850 до 26 040 рублей. Приобретение абонемента позволит сэкономить от 15 до 20 процентов в пересчете на одну поездку.

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Подобные абонементы «Автодор» ранее ввел на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева».

Движение по М-12 «Восток» от Москвы до Казани открыли в декабре прошлого года. Согласно сайту ООО «Единый оператор», проезд до столицы Татарстана обойдется для легковушек в 4948 рублей. Ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать цену, однако в «Автодоре» ее сочли адекватной.

Источник:Автодор
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Дороги