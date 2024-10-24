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Опубликовано 24 октября 2024, 16:49
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BMW выпустит 30 эксклюзивных M2 на «механике». Но только для одной страны

Лимитированное издание 30 Years Edition. будет доступно в двух цветах
Компания BMW выпустит спецверсию M2 с механической коробкой передач. Инженеры баварского бренда соберут всего 30 подобных автомобилей, которые, в отличие от обычной M2, будут комплектоваться исключительно шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, машины будут отличаться иной отделкой интерьера. А вот по части техники изменений не произойдет.
BMW выпустит 30 эксклюзивных M2 на «механике». Но только для одной страны
© BMW
Анастасия Мельник

BMW M2 Coupe 30 Years Edition будут доступны в матовом синем Frozen Portimao Blau metallic, а также в матовом сером Frozen Pure Grey metallic. В салонах купе появятся ковшеобразные сиденья, обтянутые красной или черной кожей Merino, а также вставки из углепластика и руль, обтянутый алькантары.

BMW выпустит 30 эксклюзивных M2 на «механике». Но только для одной страны

© BMW

В движение спецверсию будет приводить трехлитровая «шестерка» с двумя турбокомпрессорами, развивающая 480 лошадиных силы и 550 Нм крутящего момента. Аналогичный мотор ставят и на обычную M2. При этом 30 Years Edition доступна исключительно с шестиступенчатой «механикой».

Стоимость BMW M2 Coupe 30 Years Edition в Мексике составит 107 650 долларов (примерно 10,4 миллиона рублей по текущему курсу). Таким образом, лимитированное издание обойдется малочисленным покупателям на 20 000 долларов дороже обычного M2.

В середине июля компания BMW выпустила эксклюзивную M5 в единственном экземпляре. Уникальную модель в исполнении Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 планировали продать на торгах.

Источник:BMW
Автор:Анастасия Мельник
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