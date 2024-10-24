BMW выпустит 30 эксклюзивных M2 на «механике». Но только для одной страны

В движение спецверсию будет приводить трехлитровая «шестерка» с двумя турбокомпрессорами, развивающая 480 лошадиных силы и 550 Нм крутящего момента. Аналогичный мотор ставят и на обычную M2. При этом 30 Years Edition доступна исключительно с шестиступенчатой «механикой».

Стоимость BMW M2 Coupe 30 Years Edition в Мексике составит 107 650 долларов (примерно 10,4 миллиона рублей по текущему курсу). Таким образом, лимитированное издание обойдется малочисленным покупателям на 20 000 долларов дороже обычного M2.