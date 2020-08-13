BMW подтвердила появление универсала M3 Touring: первое изображение

Подтверждение того, что M3 Touring находится в работе, последовало буквально через несколько часов после аналогичных сообщений инсайдеров. В официальном заявлении BMW говорится, что «надежды всех тех, кто хочет довести до предела характерное для М сочетание спортивных характеристик и повседневной практичности, наконец оправдаются».

В компании не только опубликовали первый тизер новинки, но и раскрыли некоторые подробности. Баварцы пообещали оснастить M3 Touring шестицилиндровым мотором семейства M TwinPower Turbo. Скорее всего, речь идёт о трёхлитровом двигателе от M3 и M4. Пару ему может составить восьмидиапазонный «автомат» и шестиступенчатая механическая коробка передач, а привод, скорее всего, будет как задний, так и полный.