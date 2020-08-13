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BMW подтвердила появление универсала M3 Touring: первое изображение

Проект пока находится на ранней стадии разработки

Лиза Будрина
Компания BMW официально подтвердила, что проекту M3 Touring дан зелёный свет. Первые прототипы «заряженного» универсала могут выехать на тесты на Нюрбургринге уже в ближайшее время, однако ожидать появления новинки в обозримом будущем не стоит — разработка находится на начальной стадии.

Подтверждение того, что M3 Touring находится в работе, последовало буквально через несколько часов после аналогичных сообщений инсайдеров. В официальном заявлении BMW говорится, что «надежды всех тех, кто хочет довести до предела характерное для М сочетание спортивных характеристик и повседневной практичности, наконец оправдаются».

В компании не только опубликовали первый тизер новинки, но и раскрыли некоторые подробности. Баварцы пообещали оснастить M3 Touring шестицилиндровым мотором семейства M TwinPower Turbo. Скорее всего, речь идёт о трёхлитровом двигателе от M3 и M4. Пару ему может составить восьмидиапазонный «автомат» и шестиступенчатая механическая коробка передач, а привод, скорее всего, будет как задний, так и полный.

Испытания прототипа M3 Touring начнутся на Нюрбургринге в ближайшее время, так что, вероятно, уже скоро появятся шпионские фотографии будущего суперуниверсала. А серийную версию придётся подождать — премьера может состояться только через два года.

Новая M3 Touring будет первой серийной «эм-третьей» в кузове универсал, а на фотографии — прототип M3 Touring Concept (E46) 2000 года. Его построили, чтобы понять, возможно ли превратить пятидверку в полноценную M3 без серьезных переделок — в частности, подружить расширенные арки с задними дверями. Дальше сборки штучного экземпляра дело, впрочем, не пошло.

Скрасить ожидания поможет универсал Alpina B3 Touring, дебютировавший осенью 2019 года. Он построен на базе BMW M340i и оснащён трёхлитровым двигателем N54 с двумя раздельными нагнетателями, который развивает 462 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Alpina B3: один из самых быстрых серийных универсалов

Коробка передач восьмидиапазонный «автомат», привод полный, с усиленной муфтой подключения передней оси и блокировкой заднего дифференциала. В списке оборудования указаны адаптивные амортизаторы, пружины Eibach, утолщенные стабилизаторы и новая выпускная система.

Alpina B3 Touring разгоняется с места до «сотни» за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Источник: Instagram.com/bmwm