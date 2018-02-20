Компания BMW сделала «30-летний» кабриолет M4

Компания BMW представила специальную модификацию кабриолета M4 – 30 Jahre. Новинка подготовлена в честь 30-летия с момента появления первой «заряженной» 3 серии без крыши.

Новинка уже в базовом оснащении предлагается со спортивным пакетом Competition. С ним отдача трехлитровой твин-турбо «шестерки» достигает 450 лошадиных сил. Также такие автомобили оснащены спортивной выпускной системой, активным задним M-дифференциалом, облегченными креслами и специальными настройками адаптивной подвески.

Юбилейная спецверсия доступна в темно-синем и ярко-желтом цвете. Также от обычной M3 ее можно отличить по черной глянцевой решетке радиатора и вентиляционным отверстиям на передних крыльях в таком же оформлении. В салоне модели появится табличка с названием специальной модификации.

Всего будет выпущено 300 таких автомобилей. Цены на новинку пока не уточняются.

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