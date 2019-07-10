BMW построила универсал M5 с двигателем от McLaren F1. Но потом спрятала его

Легендарный McLaren F1 стал настолько известным во многом благодаря двигателю — атмосферный V12 по-прежнему считается лучшим в истории мирового автомобилестроения. Однако этот агрегат был разработан вовсе не McLaren, а отделением BMW M и талантливейшим мотористом Полем Роше. Шестилитровый мотор выдавал 627 сил (617 Нм), имел индивидуальные корпуса дроссельных заслонок и работал в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Для тестирования двигателя инженеры BMW M выбрали универсал BMW M5 Touring в кузове E34. Считается, что этот автомобиль сохранился до наших дней, но его местоположение неизвестно. По словам Кларка, M5 с V12 от McLaren F1 спрятана на одном из складов BMW, и ее никогда не показывали широкой публике.