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11:51

BMW построила универсал M5 с двигателем от McLaren F1. Но потом спрятала его

Автомобиль стал частью проекта по разработке V12 для легендарного суперкара

В одном из эпизодов подкаста Collecting Cars соведущий Top Gear Крис Харрис побеседовал с бывшим главой McLaren Cars Дэвидом Кларком, который рассказал о необычной BMW M5, построенной для тестирования двигателя суперкара F1. «Мифический» автомобиль по-прежнему хранится в BMW, но публике его никогда не показывали.
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Легендарный McLaren F1 стал настолько известным во многом благодаря двигателю — атмосферный V12 по-прежнему считается лучшим в истории мирового автомобилестроения. Однако этот агрегат был разработан вовсе не McLaren, а отделением BMW M и талантливейшим мотористом Полем Роше. Шестилитровый мотор выдавал 627 сил (617 Нм), имел индивидуальные корпуса дроссельных заслонок и работал в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Для тестирования двигателя инженеры BMW M выбрали универсал BMW M5 Touring в кузове E34. Считается, что этот автомобиль сохранился до наших дней, но его местоположение неизвестно. По словам Кларка, M5 с V12 от McLaren F1 спрятана на одном из складов BMW, и ее никогда не показывали широкой публике.

Производство серийного BMW M5 Touring (E34) началось в 1992 году и его было выпущено 891 экземпляр модели. Универсал оснащался 3,8-литровой рядной «шестеркой» S38B38, которая выдавала 340 сил и 400 Нм момента, и мог разгоняться до 100 километров в час за 5,9 секунды.

Источник: Collecting Cars
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