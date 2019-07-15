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16:42

625-сильный BMW M5 Competition стал патрульной машиной

Полицейские австралийского штата Виктория получили новый автомобиль

«Заряженный» BMW M5 Competition стал частью автопарка полиции австралийского штата Виктория. Седан со специальной цветографической схемой вместе с BMW 530d будут использовать для патрулирования скоростных магистралей.
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Полицейский BMW M5 Competition отличается от гражданской машины окрасом кузова, люстрой на крыше и проблесковыми маячками в боковых воздухозаборниках. Под капотом полноприводного седана по-прежнему установлен 4,4-литровый битурбомотор V8, выдающий 625 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

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С места до 100 километров в час M5 Competition разгоняется за 3,3 секунды и развивает максимальную скорость 305 километров в час. Для сравнения: дизельный 530d (249 сил и 620 Нм момента) достигается первой «сотни» через 5,4 секунды и разгоняется до 250 километров в час.

В 2016 году на службу в полицию Австралии поступил Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe с 5,5-литровым твин-турбо V8 мощностью 585 лошадиных сил (760 Нм) и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль разгоняется с нуля до ста километров в час за 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.

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