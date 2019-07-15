625-сильный BMW M5 Competition стал патрульной машиной

С места до 100 километров в час M5 Competition разгоняется за 3,3 секунды и развивает максимальную скорость 305 километров в час. Для сравнения: дизельный 530d (249 сил и 620 Нм момента) достигается первой «сотни» через 5,4 секунды и разгоняется до 250 километров в час.