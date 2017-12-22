Эволюцию BMW M5 показали за четыре минуты

В интернете появилось видео, в котором показана эволюция седана BMW M5. Ролик, продолжительностью 4 минуты 24 секунды, размещен на YouTube-канале Cars Evolution.

Первой машиной в ролике стал седан в кузове E28 1985 года, а последней – модель текущего поколения, представленная в августе. Вместе с этим в видео указана мощность каждой «эмки», ее масса, а также стоимость.

Видео пользователя Cars Evolution с сайта youtube.com

Ролики с эволюцией автомобилей регулярно выпускает YouTube-канал Donut Media. Подобные видео были посвящены, например, «Джипам», «Мустангу» и «Сивику».