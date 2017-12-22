В Сети появился ролик со всеми M5 с 1985 года

Пульс

Эволюцию BMW M5 показали за четыре минуты

71316c57dc3476a4c6320c284629161e16e783d4
22 декабря 2017

В интернете появилось видео, в котором показана эволюция седана BMW M5. Ролик, продолжительностью 4 минуты 24 секунды, размещен на YouTube-канале Cars Evolution.

Первой машиной в ролике стал седан в кузове E28 1985 года, а последней – модель текущего поколения, представленная в августе. Вместе с этим в видео указана мощность каждой «эмки», ее масса, а также стоимость.

Видео пользователя Cars Evolution с сайта youtube.com

Ролики с эволюцией автомобилей регулярно выпускает YouTube-канал Donut Media. Подобные видео были посвящены, например, «Джипам», «Мустангу» и «Сивику».

Самые редкие версии BMW M5

Эксклюзивные M5 для американских пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком

Теги:
BMW5-SeriesM5
Новости по теме
14 ноября 2017
Посмотрите, как изменились «Джипы» за 77 лет
7 ноября 2017
Полвека эволюции Ford Mustang уместили в двухминутный ролик
31 октября 2017
Видео: все «Сивики» за полторы минуты
24 октября 2017
Эволюцию Nissan Skyline показали в 2,5-минутном ролике