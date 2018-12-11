До России добрался обновленный Porsche Macan S

Трехлитровый двигатель Porsche Macan S выдает 354 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Это на 14 сил и 20 Нм момента больше, чем у предыдущей модели. Это тот же агрегат с турбонагнетателем в развале блока, что устанавливается на Panamera и Cayenne. Обновленный Macan S с опциональным пакетом Sport Chrono способен разняться до «сотни» за 5,1 секунды — на 0,1 секунды быстрее предшественника.
Кроссовер получил новые элементы подвески из алюминия и стабилизаторы поперечной устойчивости с другими настройками. Шасси можно укомплектовать гидравлической подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами, а также системой активного распределения тяги Porsche Torque Vectoring Plus и керамическими тормозами.
В список оснащения Macan S входят светодиодные фары, информационно-развлекательная система Porsche Communication Management с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем и доступом к широкому перечню онлайн-сервисов. За доплату кроссовер можно укомплектовать рулем от 911-го, адаптивной оптикой, селектором режимов движения, который входит в состав пакета Sport Chrono, ассистентом движения в пробках, обогревом лобового стекла и ионизатором воздуха.
Помимо Macan S на российском рынке представлен обычный Porsche Macan, оснащенный 252-сильной «турбочетверкой» объемом 2,0 литра. Такой кроссовер стоит от 3 729 000 рублей.