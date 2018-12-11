До России добрался обновленный Porsche Macan S

Трехлитровый двигатель Porsche Macan S выдает 354 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Это на 14 сил и 20 Нм момента больше, чем у предыдущей модели. Это тот же агрегат с турбонагнетателем в развале блока, что устанавливается на Panamera и Cayenne. Обновленный Macan S с опциональным пакетом Sport Chrono способен разняться до «сотни» за 5,1 секунды — на 0,1 секунды быстрее предшественника.