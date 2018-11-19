Видео: жуткая авария 17-летней гонщицы на Гран-при Формулы-3

В повороте «Лиссабон» нередко случаются массовые завалы, но эта авария пошла по другому сценарию. Официальная трансляция вместе с любительскими видеосъемками позволяет восстановить цепочку событий. На длинном прямике перед поворотом София Флёрш боролась за позицию с индийцем Джеханом Дарувала; там их машины соприкоснулись колесами. По всей видимости, при этом на её машине сломалась подвеска. После этого затормозить перед поворотом немка уже не могла; неуправляемый болид врезался в машину японского гонщика Шо Тсубои, входившего в поворот. От удара «Даллару» Софии подбросило в воздух — прямо в сетчатый забор, установленный над стальным отбойником. По данным судейской измерительной системы, скорость болида на момент начала аварии составляла 276 километров в час.