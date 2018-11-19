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19 ноября, 11:59

Видео: жуткая авария 17-летней гонщицы на Гран-при Формулы-3

Болид Софии Флёрш взлетел на гонке в Макао

© Фото: appledaily.com
В ходе 65-го Гран-при Макао в классе «Формула-3» произошла жуткая авария: подлетевшая в воздух машина немецкой гонщицы Софии Флёрш прорвала сетчатое ограждение.

Авария произошла в третьем вираже городской трассы — тесном правом повороте «Лиссабон». Удар пришелся значительно выше стальных отбойников: болид Dallara задней частью прорвал сетчатое ограждение и врезался в укрепленную будку фотографов.

17-летняя гонщица осталась жива и находится в сознании: она получила травму позвоночника. Ее немедленно доставили в госпиталь, где должны сегодня прооперировать. Помимо Флёрш, в инциденте пострадало еще пять человек: два гонщика, два фотографа и один судья. Все они с различными травмами доставлены в госпиталь Святого Януария для обследования.

В повороте «Лиссабон» нередко случаются массовые завалы, но эта авария пошла по другому сценарию. Официальная трансляция вместе с любительскими видеосъемками позволяет восстановить цепочку событий. На длинном прямике перед поворотом София Флёрш боролась за позицию с индийцем Джеханом Дарувала; там их машины соприкоснулись колесами. По всей видимости, при этом на её машине сломалась подвеска. После этого затормозить перед поворотом немка уже не могла; неуправляемый болид врезался в машину японского гонщика Шо Тсубои, входившего в поворот. От удара «Даллару» Софии подбросило в воздух — прямо в сетчатый забор, установленный над стальным отбойником. По данным судейской измерительной системы, скорость болида на момент начала аварии составляла 276 километров в час.

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«Гран-При Макао» проводится с 1954 года на городской трассе в Макао — бывшей португальской колонии, сейчас входящей в состав Китая на правах специального административного района. Здесь традиционно встречаются пилоты и команды из разных концов света — из Европы, Австралии, Японии и других стран Азии. Трасса славится сочетанием очень ходовых виражей с узкими крутыми поворотами и близко расположенными отбойниками, что провоцирует гонщиков на ошибки.

София Флёрш

Гонка крайне престижная, хотя и не входит ни в один чемпионат. В прошлые годы ее победителями становились гонщики Формулы-1 Рикардо Патрезе, Айртон Сенна, Михаэль Шумахер, Дэвид Култхард, Такума Сато. В этом году победителем в обоих заездах стал 19-летний английский гонщик Дэн Тиктум, выступавший на болиде Dallara с двигателем Volkswagen немецкой команды Motopark Academy.

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Победитель Гран-При Макау Дэн Тиктум

Последние десятилетия в один уик-энд с Гран-При Макао проводят кузовные гонки и заезды в классе «Гран-Туризмо»: например, в этом году в Макао состоялся этап престижной серии WTCR. В двух заездах победы одержали бельгиец Фредерик Вервиш на Audi RS3 LMS и аргентинец Эстебан Герьери на Honda Civic Type-R.

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