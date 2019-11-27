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16:47

Первую партию кроссоверов Ford Mustang раскупили за девять дней

В компании предупредили, что все электромобили с шильдиком First Edition уже предзаказаны

Ford Mustang Mach-e First Edition
Электрокроссовер Ford Mustang Mach-e First Edition больше нельзя заказать – все машины из пилотной партии забронировали в течение девяти дней с момента показа. Пока речь идет только о предзаказах, которые можно отменить, и существует вероятность, что кто-то из клиентов откажется от покупки.

Прием заказов на Mach-e стартовал 18 ноября. Для того, чтобы оформить заявку на приобретение электромобиля серии First Edition, необходимо внести предоплату в размере 500 долларов. Такие кроссоверы будут выпущены в первую очередь и, соответственно, заказчики получат их быстрее прочих.

Помимо шильдика First Edition, такой электромобиль отличается от обычной версии обивкой кресел с контрастной строчкой и накладками на педали. Mach-e First Edition оснащается полным приводом, панорамной крышей с инфракрасной защитой, расширенным списком оборудования и стоит 59,9 тысячи долларов.

Mustang Mach-e появится на рынке с задним и полным приводом, установками мощностью от 255 до 459 лошадиных сил и аккумуляторами на 75,7 и 98,8 киловатт-часов. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 340 до 600 километров, а разгон до «сотни» тратит от семи до 5,5 секунды.

Начальная цена автомобиля составляет 43 тысячи долларов, а топовый Mach-E GT обойдется покупателям в 61,6 тысячи долларов. Сборка модели стартует в конце 2020 года. Помимо США модель будет продаваться на рынках Китая и Европы.