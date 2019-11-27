Первую партию кроссоверов Ford Mustang раскупили за девять дней

Прием заказов на Mach-e стартовал 18 ноября. Для того, чтобы оформить заявку на приобретение электромобиля серии First Edition, необходимо внести предоплату в размере 500 долларов. Такие кроссоверы будут выпущены в первую очередь и, соответственно, заказчики получат их быстрее прочих.

Помимо шильдика First Edition, такой электромобиль отличается от обычной версии обивкой кресел с контрастной строчкой и накладками на педали. Mach-e First Edition оснащается полным приводом, панорамной крышей с инфракрасной защитой, расширенным списком оборудования и стоит 59,9 тысячи долларов.