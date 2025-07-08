В России запатентовали бренд «китайского Maybach»

ФИПС зарегистрировал бренд по одному классу товаров и услуг. В него входят автомобили и различные комплектующие, двигатели и воздушные дроны для фотосъемки. Заявку подала китайская «Хуавей Текнолоджис».

Maextro S800 — 5,5-метровый седан с колесной базой 3,4 метра. На родине он предлагается как с гибридной, так и полностью электрической силовой установкой. Гибрид последовательный: он оборудован 1,5-литровым ДВС-генератором и двумя либо тремя электромоторами, связанными с колесами. Максимальная отдача — 530 лошадиных сил и 673 Нм крутящего момента либо 864 силы и 718 Нм в зависимости от версии. Общий запас хода варьируется от 965 до 1100 километров, а только на электричестве седан проедет от 258 до 311 километров.