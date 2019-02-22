Hispano Suiza запустит в серию 1085-сильный суперкар с двигателем Lamborghini

Maguari HS1 GTC основан на концепте Hispano Suiza Gran Turismo Coupé 2010 года, в основе которого лежало купе Audi R8. От исходника прототип отличался полностью новым кузовом из углепластика, титан-алюминиевыми колесами и парой электрических компрессоров, установленных во впускном коллекторе 5,2-литрового V10.
Новый суперкар построен на алюминиевой пространственной раме. Кузовные панели изготовлены из карбона. Длина Maguari HS1 GTC составляет чуть более пяти метров, а масса — 1780 килограммов. Двигатель — 5.2 V10 от Lamborghini Huracan — оборудован двумя турбонагнетателями и электрическими компрессорами. Он выдает 1085 лошадиных сил и 1050 Нм момента. Коробка — семиступенчатая секвентальная с подрулевыми лепестками.
С места до «сотни» Maguari HS1 GTC разгоняется за 2,8 секунды, максимальная скорость суперкара составляет 380 километров в час.
Maguari HS1 GTC комплектуется карбон-керамическими тормозами (спереди установлены диски диаметром 420 миллиметров, сзади — 400 миллиметров), 22-дюймовыми колесами спереди и 23-дюймовыми сзади, а также подвеской с активной электромеханической лифт-системой.
Покупатели первых 10 экземпляров Maguari HS1 GTC получат дополнительный набор аксессуаров. В его состав войдут изготовленные вручную перчатки, ботинки и набор багажа. По предварительной информации, цена суперкара составляет 2,2 миллиона евро (163,6 миллиона рублей по текущему курсу).