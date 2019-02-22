Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:54

Hispano Suiza запустит в серию 1085-сильный суперкар с двигателем Lamborghini

Двухдверку Maguari HS1 GTC выпустят тиражом 300 экземпляров

Компания Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG, основанная в 2010 году известным австрийским дизайнером Эрвином Лео Химмелем, анонсировала выпуск ограниченной серии суперкаров Maguari HS1 GTC.Тираж модели составит всего 300 экземпляров, и первые 10 автомобилей распределят между избранными клиентам марки.

Maguari HS1 GTC основан на концепте Hispano Suiza Gran Turismo Coupé 2010 года, в основе которого лежало купе Audi R8. От исходника прототип отличался полностью новым кузовом из углепластика, титан-алюминиевыми колесами и парой электрических компрессоров, установленных во впускном коллекторе 5,2-литрового V10.

Над дизайном Maguari HS1 GTC работали Эрвин Лео Химмель и Оливье Булай. Первый известен как главный стилист Audi 80 и 90-х, второй — как создатель облика Maybach 57 и Maybach 62.

Новый суперкар построен на алюминиевой пространственной раме. Кузовные панели изготовлены из карбона. Длина Maguari HS1 GTC составляет чуть более пяти метров, а масса — 1780 килограммов. Двигатель — 5.2 V10 от Lamborghini Huracan — оборудован двумя турбонагнетателями и электрическими компрессорами. Он выдает 1085 лошадиных сил и 1050 Нм момента. Коробка — семиступенчатая секвентальная с подрулевыми лепестками.

С места до «сотни» Maguari HS1 GTC разгоняется за 2,8 секунды, максимальная скорость суперкара составляет 380 километров в час.

Maguari HS1 GTC комплектуется карбон-керамическими тормозами (спереди установлены диски диаметром 420 миллиметров, сзади — 400 миллиметров), 22-дюймовыми колесами спереди и 23-дюймовыми сзади, а также подвеской с активной электромеханической лифт-системой.

>
Reload
1 / 4

Покупатели первых 10 экземпляров Maguari HS1 GTC получат дополнительный набор аксессуаров. В его состав войдут изготовленные вручную перчатки, ботинки и набор багажа. По предварительной информации, цена суперкара составляет 2,2 миллиона евро (163,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...