Hispano Suiza запустит в серию 1085-сильный суперкар с двигателем Lamborghini

Новый суперкар построен на алюминиевой пространственной раме. Кузовные панели изготовлены из карбона. Длина Maguari HS1 GTC составляет чуть более пяти метров, а масса — 1780 килограммов. Двигатель — 5.2 V10 от Lamborghini Huracan — оборудован двумя турбонагнетателями и электрическими компрессорами. Он выдает 1085 лошадиных сил и 1050 Нм момента. Коробка — семиступенчатая секвентальная с подрулевыми лепестками.