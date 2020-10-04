Стартовали продажи копии Jeep Wrangler в шесть раз дешевле оригинала

Новый вездеход Mahindra похож на Wrangler концептуально и внешне, но технически Thar не имеет с моделью Jeep ничего общего. Индийский «клон» чуть компактнее (длина — всего 3985 миллиметров), выпускается исключительно с двухдверным кузовом и может быть укомплектован дизелем, тогда как Wrangler на местном рынке предлагается только с бензиновым мотором.
Есть у внедорожников немало общего: рамная конструкция, съёмные двери и крыша, жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей, а также отличная геометрическая проходимость. В активе Mahindra Thar — независимая двухрычажная передняя подвеска и стандартная блокировка заднего дифференциала. На внутреннем рынке модель предложена в тринадцати версиях и двух комплектациях.
Фото: Mahindra Thar
Индийский внедорожник в исполнении AX доступен только с 6-скоростной «механикой» производства Mahindra. Базовый Thar с бензиновым 150-сильным (320 Нм) 2,0-литровым мотором, стальными 16-дюймовыми дисками, электростеклоподъёмниками, двумя подушками безопасности, кондиционером, матерчатым верхом и шестиместным салоном с установленными сзади «армейскими» лавками обойдётся в 980 тысяч рупий (1,05 миллиона рублей). Модификации с 2,2-литровым 130-сильным (300 Нм) дизелем стоят от 1 миллиона 85 тысяч рупий (1,16 миллиона рублей).
Фото: Интерьер Mahindra Thar LX
У богато оснащённых внедорожников комплектации LX четырёхместный салон, жёсткая крыша, медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, мультируль, бортовой компьютер, датчики давления в шинах, светодиодная оптика, передние кресла с восьмидиапазонной электрорегулировкой, круиз-контроль и 18-дюймовые легкосплавные диски. Вдобавок, Thar LX можно заказать с 6-ступенчатым «автоматом» Punch.
Цены на Mahindra Thar LX варьируются в диапазоне от 1 миллиона 249 тысяч рупий (1,33 миллиона рублей) за версию с жёстким верхом, бензиновым мотором и «механикой» до 1 миллиона 365 тысяч рупий (1,45 миллиона рублей) за максимально оснащённый внедорожник с дизелем, «автоматом» и складной крышей.
Поставки Mahindra Thar второго поколения начнутся с первого ноября. Нет сомнений, что в Индии внедорожник станет бестселлером, ведь конкуренты модели стоят намного дороже. Не исключены экспортные поставки новых Mahindra Thar, причём «клон» Wrangler может появиться на родине оригинальной модели — в США.