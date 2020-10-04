Стартовали продажи копии Jeep Wrangler в шесть раз дешевле оригинала

Новый вездеход Mahindra похож на Wrangler концептуально и внешне, но технически Thar не имеет с моделью Jeep ничего общего. Индийский «клон» чуть компактнее (длина — всего 3985 миллиметров), выпускается исключительно с двухдверным кузовом и может быть укомплектован дизелем, тогда как Wrangler на местном рынке предлагается только с бензиновым мотором.

Есть у внедорожников немало общего: рамная конструкция, съёмные двери и крыша, жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей, а также отличная геометрическая проходимость. В активе Mahindra Thar — независимая двухрычажная передняя подвеска и стандартная блокировка заднего дифференциала. На внутреннем рынке модель предложена в тринадцати версиях и двух комплектациях.