Chevrolet Niva станет «Ладой»

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» выпускало единственную модель – Chevrolet Niva. C переходом производства под полный контроль «АвтоВАЗа» необходимость в использовании бренда Chevrolet отпала, так что еще какое-то время внедорожники будут сходить с конвейера с прежними шильдиками, однако затем Niva снова станет «Ладой». Кроме того, российский автопроизводитель намерен переименовать «GM-АвтоВАЗ».

До подписания сделки «АвтоВАЗ» и GM владели равными долями в совместном предприятии, теперь же 100 процентов СП принадлежит «АвтоВАЗу». Российский автопроизводитель подчеркнул, что не намерен разрывать действующие контракты с поставщиками и дилерами, а также проводить перестановки среди сотрудников.