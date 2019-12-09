Chevrolet Niva станет «Ладой»

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» выпускало единственную модель – Chevrolet Niva. C переходом производства под полный контроль «АвтоВАЗа» необходимость в использовании бренда Chevrolet отпала, так что еще какое-то время внедорожники будут сходить с конвейера с прежними шильдиками, однако затем Niva снова станет «Ладой». Кроме того, российский автопроизводитель намерен переименовать «GM-АвтоВАЗ».
До подписания сделки «АвтоВАЗ» и GM владели равными долями в совместном предприятии, теперь же 100 процентов СП принадлежит «АвтоВАЗу». Российский автопроизводитель подчеркнул, что не намерен разрывать действующие контракты с поставщиками и дилерами, а также проводить перестановки среди сотрудников.
С января по октябрь 2019 года в России было продано более 19,3 тысячи экземпляров Chevrolet Niva. В списке самых продаваемых моделей по итогам прошлого месяца внедорожник занял 14 строчку.