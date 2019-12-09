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15:40

Chevrolet Niva станет «Ладой»

«АвтоВАЗ» полностью выкупил долю в СП у General Motors

Chevrolet Niva
Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» и General Motors заключили сделку о консолидации своего совместного предприятия – теперь оно полностью принадлежит российской стороне. Речь идет о производстве внедорожника Chevrolet Niva, который в скором времени будет выпускаться под брендом Lada.

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» выпускало единственную модель – Chevrolet Niva. C переходом производства под полный контроль «АвтоВАЗа» необходимость в использовании бренда Chevrolet отпала, так что еще какое-то время внедорожники будут сходить с конвейера с прежними шильдиками, однако затем Niva снова станет «Ладой». Кроме того, российский автопроизводитель намерен переименовать «GM-АвтоВАЗ».

До подписания сделки «АвтоВАЗ» и GM владели равными долями в совместном предприятии, теперь же 100 процентов СП принадлежит «АвтоВАЗу». Российский автопроизводитель подчеркнул, что не намерен разрывать действующие контракты с поставщиками и дилерами, а также проводить перестановки среди сотрудников.

С января по октябрь 2019 года в России было продано более 19,3 тысячи экземпляров Chevrolet Niva. В списке самых продаваемых моделей по итогам прошлого месяца внедорожник занял 14 строчку.

Источник: Интерфакс