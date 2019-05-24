Chevrolet Malibu вернется в Россию. Его будут собирать в Карачаево-Черкесии

Сейчас Chevrolet Malibu официально продается в Узбекистане. Седан предлагается с атмосферником 2.5 (186 сил и 189 Нм) и 2,0-литровым турбомотором (253 силы и 353 Нм). Коробка — шестидиапазонный «автомат», привод — исключительно передний. Начальная версия Malibu в Узбекистане стоит 275 781 751 сум (2 105 000 рублей), вариант с турбомотором — 302 062 201 сум или 2 306 000 рублей по текущему курсу.
Ravon R2 представляет собой перелицованный Chevrolet Spark. На него уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), где фигурирует единственная версия с двигателем 1.2 (84 лошадиные силы) и четырехдиапазонным «автоматом».
Новый Chevrolet Malibu представили в Нью-Йорке весной 2015 года. На американском рынке модель получила версию с гибридной силовой установкой от Volt. В ее состав вошел 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, два электромотора, а также комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 1,5 киловатт-часа. Суммарная отдача агрегатов составляет 182 лошадиные силы.