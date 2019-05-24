Chevrolet Malibu вернется в Россию. Его будут собирать в Карачаево-Черкесии

Сейчас Chevrolet Malibu официально продается в Узбекистане. Седан предлагается с атмосферником 2.5 (186 сил и 189 Нм) и 2,0-литровым турбомотором (253 силы и 353 Нм). Коробка — шестидиапазонный «автомат», привод — исключительно передний. Начальная версия Malibu в Узбекистане стоит 275 781 751 сум (2 105 000 рублей), вариант с турбомотором — 302 062 201 сум или 2 306 000 рублей по текущему курсу.

Ravon R2 представляет собой перелицованный Chevrolet Spark. На него уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), где фигурирует единственная версия с двигателем 1.2 (84 лошадиные силы) и четырехдиапазонным «автоматом».