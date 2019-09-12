В заброшенном автосалоне Subaru из 90-х появились новые машины

По данным Casaddiction, дилерский центр, некогда единственный на острове, не выдержал конкуренции с новыми импортерами Subaru. Большинство покупателей ушло к ним, а в шоу-руме остались нераспроданные автомобили. При этом, как говорят местные жители, несколько лет назад владелец салона периодически появлялся в здании на рабочем месте, но теперь это происходит редко.