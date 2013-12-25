Немецкие тюнеры сделали "копейку" BMW 400-сильной

Дополнительные 80 лошадиных сил специалистам ателье удалось получить благодаря установке двух новых турбин. Динамические характеристики тюнинг-версии хэтчбека пока не сообщаются. Стандартный BMW M135i с места до 100 километров в час разгоняется за 4,9 (в модификации с задним приводом) и 4,7 секунды (с полным приводом). «Максималка» ограничена электроникой на 250 километрах в час.