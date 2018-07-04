Седан укомплектовали новой выхлопной системой и заниженной подвеской

Пульс

BMW M5 «прокачали» до 713 лошадиных сил

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4 июля 2018

Немецкое ателье Manhart представило новый проект – MH5 700, построенный на базе BMW M5 (F90). Новинка получила 723-сильный двигатель, модернизированную выхлопную систему и заниженную подвеску с регулируемыми амортизаторами.

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Под капотом Manhart MH5 700 установлена 4,4-литровая «битурбовосьмерка» с дополнительным электронным блоком управления MHtronik. Отдача агрегата составляет 723 лошадиные силы и 870 Нм крутящего момента. На обычной «эм-пятой» двигатель выдает 625 сил и 750 Нм момента. Со 100 до 200 километров в час Manhart MH5 700 разгоняться за 5,9 секунды.

Дополнительно на седан установили выхлопную систему из нержавеющей стали с карбоновыми насадками, амортизаторы KW и 21-дюймовые колесные диски матово-черного цвета. Подвеска машины занижена на 20 миллиметров.

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Помимо этого, для седана разработали пакет углепластиковых деталей экстерьера. В частности, передний сплиттер, диффузор и спойлер. Позднее для машины предложат карбоновый капот с вентиляционными прорезями.

Самая злая заводская версия BMW M5 — Competition — способна разгоняться до «сотни» за 3,3 секунды, а до 200 километров в час — за 10,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час. При заказе спорт-пакета M Driver's Package ограничитель сдвигается до отметки 305 километров в час.

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