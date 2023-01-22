Mansory построила уникальный Rolls-Royce Cullinan

Кроссовер сделан в единственном экземпляре

Тюнинг-ателье Mansory, получившее всемирную славу за счёт своих эпатажных проектов на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей, представило свою очередную программу доработки Rolls-Royce. В качестве базовой модели взяли кроссовер Cullinan, который можно персонализировать и в заводских условиях, но для неназванного клиента тюнеры подготовили единственный в своём роде Rolls-Royce Cullinan с именем Linea D'Oro. Его кузов окрашен в два цвета — чёрный через градиент переходит в бирюзовый и дополнен акцентами из 24-каратного золота.