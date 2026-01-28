Mansory показала кастомную Ferrari 12Cilindri мощностью 855 л.с.

Автомобиль получил новый передний сплиттер, накладки на пороги, диффузор и спойлер, а также множество карбоновых элементов на кузове. Окраска выполнена в градиенте от чёрного к бирюзово-зелёному, аналогичная отделка применена и в салоне.

Заводской 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, развивающий 830 л.с. и 678 Н·м, был доработан до 855 л.с. и 730 Н·м. Как именно и как это повлияло на разгон с 0 до 100 км/ч (у стандартной версии он составляет 2,9 секунды), не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Петербурге продают формульный болид, созданный в СССР.