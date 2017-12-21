Трехосный MAN попытался заехать на семикилометровый вулкан

Компания Rheinmetall MAN, занимающаяся производством военной автомобильной техники, попыталась установить мировой рекорд по максимальной высоте, на которую можно забраться на машине. На трехосном грузовике команда специалистов планировала взобраться на самый высокий действующий вулкан в мире – Охос-дель-Саладо в Чили.

В Rheinmetall MAN рассчитывали забраться на грузовиках на высоту 6690 метров над уровнем моря, превзойдя предыдущее достижение всего на 15 метров. Оно было в 2014 году установлено одним из членов этой экспедиции – специалистом по внедорожному вождению Маттиасом Джешке.

Команда снимала каждый из этапов подъема на вершину – ролики опубликованы на YouTube-канале оборонного концерна Rheinmetall. Команда, в которую, помимо Джешке, вошли военные ветераны Пол Уоррен и Крис Бейли, стартовала в середине ноября из базового лагеря Лагуна-Верде, расположенного на высоте 4300 метров.

Через шесть часов команда добралась до лагеря Атакама HC1 на высоте 5300 метров. К декабрю грузовики доехал до точки 6150 метров, где подъем на вершину пришлось прекратить из-за погодных условий.

Команда надеется повторить попытку в ближайшем будущем.