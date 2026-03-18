Марафонская гонка на выносливость с участием Виталия Петрова состоится на Moscow Raceway

Финиш соревнований запланирован на 23:00 и пройдет уже в темноте, при свете прожекторов. Гонка на выносливость пройдет в статусе первого этапа серии «СМП РСКГ Эндуранс». В ней примет участие экс-пилот «Формулы-1», Виталий Петров, который вернется за руль отечественного спортпрототипа BR03. К нему присоединятся Александр Смоляр (известный по выступлениям в одной молодежной серии с Оскаром Пиастри) и Ирина Сидоркова, которая поведет в бой полностью женский экипаж в паре с Викторией Блохиной.

BR03 — главный козырь российской команды. Болиды, построенные компанией BR Engineering в Москве, уже приносили своим пилотам победы над европейскими суперкарами в международных марафонах. В рамках соревнования 23 мая на старт выйдут минимум два Lamborghini Huracan GT3 и несколько Mercedes-AMG GT3. Длина кольца автодрома составляет почти 4 км.

Организаторы делают ставку на зрелищность: за 40 минут до старта зрителей пустят на питлейн для знакомства с техникой. Для желающих прикоснуться к миру прототипов будет работать зона симрейсинга с симуляторами BR03 и точной копией трассы. В новом сезоне марафонские гонки пройдут также в Санкт-Петербурге и Грозном, но только майский марафон продлится полные 12 часов.