Российский спорткар, стилизованный под винтажные «Москвичи», допустили на дороги

Для гоночной модификации штатный мотор отличается усиленной шатунно-поршневой группой, другой головкой блока и наличием турбонаддува. В таком исполнении отдача силовой установки может достигать 300 лошадиных сил. В паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач спорткар разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды.

После получения разрешения на эксплуатацию МАРТТ на дорогах общего пользования разработчики собираются наладить серийное производство спорткара.