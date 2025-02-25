Российский спорткар, стилизованный под винтажные «Москвичи», допустили на дороги

Российский спорткар, стилизованный под винтажные «Москвичи», допустили на дорогиДля проекта разработали два силовых агрегата
В конструкции МАРТТ инженеры использовали алюминиевую раму, двухрычажную регулируемую подвеску с толкающими штангами и стабилизаторами, а также карбоновый монокок. При этом кузовные панели разработчики выполнили из композитных материалов. Помимо ретродизайна еще одной особенностью спорткара стали двери, открывающиеся в стиле «крыла чайки».
Разработчики подготовили для спорткар два варианта силовых установок. Дорожная версия автомобиля получила заводской 16-клапанный тольяттинский двигатель мощностью 98 лошадиных сил.
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Для гоночной модификации штатный мотор отличается усиленной шатунно-поршневой группой, другой головкой блока и наличием турбонаддува. В таком исполнении отдача силовой установки может достигать 300 лошадиных сил. В паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач спорткар разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды.
После получения разрешения на эксплуатацию МАРТТ на дорогах общего пользования разработчики собираются наладить серийное производство спорткара.
В конце января в России за 7,5 миллионов рублей продавали самодельный спорткар, построенный на базе ВАЗ-2105. При этом машины внешне напоминала модели Caterham.