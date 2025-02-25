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Опубликовано 25 февраля 2025, 17:12
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Российский спорткар, стилизованный под винтажные «Москвичи», допустили на дороги

Для проекта разработали два силовых агрегата
Спорткарту МАРТТ, напоминающему раритетные «Москвичи», разрешили выезжать на дороги. Необычный автомобиль разработали специалисты московской компании «АртЛайн Инжиниринг», которые поставили модель на учет в ГИБДД. Проект представляет собой двухместный спорткар, построенный на базе карбон-алюминиевого шасси. В ближайшее время разработчики собираются наладить серийное производство машины, однако возможная стоимость спорткара пока неизвестна.
Российский спорткар, стилизованный под винтажные «Москвичи», допустили на дороги
© «АртЛайн Инжиниринг»
Анастасия Мельник

В конструкции МАРТТ инженеры использовали алюминиевую раму, двухрычажную регулируемую подвеску с толкающими штангами и стабилизаторами, а также карбоновый монокок. При этом кузовные панели разработчики выполнили из композитных материалов. Помимо ретродизайна еще одной особенностью спорткара стали двери, открывающиеся в стиле «крыла чайки».

Разработчики подготовили для спорткар два варианта силовых установок. Дорожная версия автомобиля получила заводской 16-клапанный тольяттинский двигатель мощностью 98 лошадиных сил.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© «АртЛайн Инжиниринг»

Для гоночной модификации штатный мотор отличается усиленной шатунно-поршневой группой, другой головкой блока и наличием турбонаддува. В таком исполнении отдача силовой установки может достигать 300 лошадиных сил. В паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач спорткар разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды.

После получения разрешения на эксплуатацию МАРТТ на дорогах общего пользования разработчики собираются наладить серийное производство спорткара.

В конце января в России за 7,5 миллионов рублей продавали самодельный спорткар, построенный на базе ВАЗ-2105. При этом машины внешне напоминала модели Caterham.

Источник:«АртЛайн Инжиниринг»
Автор:Анастасия Мельник