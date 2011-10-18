Компания Marussia решила выпускать машины в Чувашии

Российский производитель спорткаров, компания Marussia может начать производство автомобилей в Чувашии. Об этом говорилось во время встречи руководства фирмы с правительством республики, на которой обсуждалась возможность сотрудничества, сообщается на официальном сайте региона.

На встрече также присутствовали представители различных компаний региона, занимающиеся выпуском автокомпонентов. В ходе встречи компания Marussia представила план развития производства на территории Чувашии. Однако о каких именно автомобилях шла речь на встрече, не уточняется.

В настоящее время автопроизводитель выпускает две модели – спорткары B1 и B2. Они предлагаются с двумя бензиновыми двигателями, разработанными британской фирмой Cosworth. Машины выпускаются на территории московского "ЗиЛа".

В дальнейшем компания Marussia намерена начать производство внедорожника F2, представленного в 2010 году. В случае, если автомобиль будет пользоваться спросом, то в год планируется выпускаться до 3-5 тысяч таких машин.

Как ранее заявлял руководитель "Маруси" Николай Фоменко, производство спорткаров также может быть запущено на финском заводе Valmet, который сейчас выпускает гибридные автомобили Fisker Karma.