Maserati назовёт новый кроссовер в честь сильного восточного ветра

Grecale станет вторым кроссовером в модельной линейке бренда и расположится ниже Levante (это имя также было позаимствовано у средиземноморского ветра). В отличие от «старшей» модели, Grecale будет позиционироваться как «спортивный и практичный автомобиль»: судя по тизеру, он получит покатую крышу, которую венчает короткий спойлер, сильно заваленные задние стойки и длинный капот.