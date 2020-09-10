Maserati назовёт новый кроссовер в честь сильного восточного ветра

Grecale станет вторым кроссовером в модельной линейке бренда и расположится ниже Levante (это имя также было позаимствовано у средиземноморского ветра). В отличие от «старшей» модели, Grecale будет позиционироваться как «спортивный и практичный автомобиль»: судя по тизеру, он получит покатую крышу, которую венчает короткий спойлер, сильно заваленные задние стойки и длинный капот.
В основу новинки ляжет заднеприводная платформа Alfa Romeo, на которой построены кроссовер Stelvio и седан Giulia. Соответственно, и производство будет налажено на одном заводе с «Альфами», которые выпускаются в итальянском Кассино. Премьера Maserati Grecale запланирована на весну следующего года.
9 сентября Maserati представила новый суперкар MC20. Новинка получила двигатель V6 объёмом три литра мощностью 630 лошадиных сил, который обеспечивает разгон с места до 100 километров в час примерно за 2,9 секунды. Для MC20 также готовят полностью электрическую версию, которая будет проезжать на одной зарядке 380 километров и набирать первую «сотню» на 0,1 секунды быстрее бензинового варианта.