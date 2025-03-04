Maserati без водителя разогнался до 318 км/ч

Исследователи из Миланского технического университета дали искусственному интеллекту порулить настоящим Maserati MC20. Заезды прошли на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди в рамках 1000 Miglia Experience Florida, и автомобиль не только превысил свою предыдущую «максималку» (285 км/ч), но и побил рекорд автономного болида Dallara AV-21, разогнавшись до 318 километров в час. Для замеров скорости использовали комплекс телеметрии и два GPS-приемника.