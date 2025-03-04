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Опубликовано 04 марта 2025, 14:33
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Maserati без водителя разогнался до 318 км/ч

Машиной управлял искусственный интеллект
Суперкар Maserati MC20 стал самым быстрым беспилотником в мире. Автомобиль, оснащенный ИИ-системой, разработанной Миланским техническим университетом, смог разогнаться до 318 километров в час — на 9 километров в час больше, чем предыдущий рекордсмен, болид Dallara AV-21.
Maserati без водителя разогнался до 318 км/ч
© Indy Autonomous Challenge
Алексей Носаченко

Исследователи из Миланского технического университета дали искусственному интеллекту порулить настоящим Maserati MC20. Заезды прошли на взлётно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди в рамках 1000 Miglia Experience Florida, и автомобиль не только превысил свою предыдущую «максималку» (285 км/ч), но и побил рекорд автономного болида Dallara AV-21, разогнавшись до 318 километров в час. Для замеров скорости использовали комплекс телеметрии и два GPS-приемника.

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Других данных о «начинке» нет, но известно, что MC20 остался при штатной «битурбошестерке» 3.0 Nettuno (630 л.с., 730 Нм) и восьмиступенчатом «роботе». Кстати, паспортная максималка суперкара составляет 325 километров в час, так что ИИ не дотянул совсем чуть-чуть.

Maserati без водителя разогнался до 318 км/ч

© Indy Autonomous Challenge

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Есть у Maserati с Миланским техническим университетом и второй совместный проект — родстер MC20 Cielo, оснащенный ИИ-водителем, созданным в рамках проекта Artificial Intelligence Driving Autonomous (AIDA). Проект реализуется при поддержке Национального центра устойчивой мобильности (National Center for Sustainable Mobility), а его цель — разработать технологию автономного управляя, которую можно безопасно использовать в реальных условиях.

Источник:Indy Autonomous Challenge
Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Maserati
#MC20
#Суперкары
#Рекорды
#Беспилотники
#Автопилот