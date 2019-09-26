Первым «зеленым» Maserati станет гибридный Ghibli

Как и прежде, все Maserati будут выпускать в Италии. Гибридный Ghibli встанет на конвейер завода в Модене в 2020 году. Сборочную линию предприятия серьезно обновят к тому времени для выпуска электрифицированных силовых установок. Следом за «Гибли» в линейке Maserati появится еще один гибрид, но уже кроссовер. Выпуском новой модели займется производственная площадка в Кассино, в которую инвестировано 800 миллионов евро. Первые предсерийные образцы вседорожника сойдут с конвейера к 2021 году.

Увенчают экологически дружественную линейку GranTurismo и GranCabrio. Купе и кабриолет следующего поколения будут собирать на заводе в Турине. При этом все новые модели и обновленные версии нынешних предложат с автопилотом второго и третьего уровня автономности.