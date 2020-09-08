Раскрыт новый суперкар Maserati с «крыльями бабочки»

Под капотом MC20 инженеры разместили трехлитровый турбированный V6 мощностью 630 лошадиных сил (730 Нм). Агрегат суперкара работает в паре с восьмиступенчатым «роботом». До сотни купе разгоняется за 2,9 секунды, а отметку в 200 километров в час MC20 преодолевает за восемь секунд. Максимальная скорость – 325 километров в час.

Кроме того, флагманский суперкар будет доступен в модификации с электрической силовой установкой, которая позволит MC20 разгоняться до «сотни» менее чем за 2,8 секунды. При этом запас хода купе на одном заряде составит не менее 380 километров.