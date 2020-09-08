Раскрыт новый суперкар Maserati с «крыльями бабочки»

Новая флагманская модель станет наследником суперкара MC12, который компания выпускала с 2004 по 2005 год. Кузов нового Maserati MC20 выполнен из алюминия и композиных материалов, благодаря чему инженерам удалось снизить массу среднемоторного купе до 1470 килограммов.
Одной из отличительных особенностей нового суперкара являются двери – «крылья бабочки». Интерьер MC20 выполнен из карбона и алькантары. В салоне модели разместили цифровую приборную панель и центральный монитор управления мультимедийкой. Кроме того, купе оборудовали кнопочной системой управления трансмиссией, а также шайбой на центральном тоннеле, предназначенной для выбора режимов езды.
Под капотом MC20 инженеры разместили трехлитровый турбированный V6 мощностью 630 лошадиных сил (730 Нм). Агрегат суперкара работает в паре с восьмиступенчатым «роботом». До сотни купе разгоняется за 2,9 секунды, а отметку в 200 километров в час MC20 преодолевает за восемь секунд. Максимальная скорость – 325 километров в час.
Кроме того, флагманский суперкар будет доступен в модификации с электрической силовой установкой, которая позволит MC20 разгоняться до «сотни» менее чем за 2,8 секунды. При этом запас хода купе на одном заряде составит не менее 380 километров.
Официальная премьера Maserati MC20 состоится 9 сентября.
В конце мая суперкар Maserati MC20, скрытый камуфляжем, прошел дорожные испытания на Сицилии. Во время заездов производитель собирал последние данные, необходимые для финальной доводки автомобиля.