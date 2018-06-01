Мэтт Леблан решил уйти из Top Gear

Мэтт Леблан покинет шоу Top Gear, соведущим которого он является с 2016 года, после окончания следующего сезона. Свое решение он связывает с тем, что из-за интенсивных съемок и частых разъездов меньше времени проводит с семьей и друзьями. Об этом сообщает BBC.

«К сожалению, именно по этим причинам я не буду продолжать участвовать в шоу, — говорит Леблан. — Я навсегда останусь поклонником Top Gear и желаю команде успеха».

Новыми ведущими Top Gear после скандального ухода Кларксона, Хаммонда и Мэн стали Крис Эванс, автожурналист Крис Харрис, Рори Рид, Эдди Джордан, немецкая гонщица Сабина Шмитц и Мэтт Леблан.

Позднее Эванса объявил об уходе из шоу. По данным таблоида The Sun, причиной слали разногласия в коллективе. Леблан обвинил Эванса в «грубости и холодном отношения» к своим соведущим, пригрозив уйти, если этого не сделает Крис.