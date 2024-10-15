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Опубликовано 15 октября 2024, 19:23
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В России непримечательный Nissan Maxima продали всего за неделю. И вот почему

Автомобиль 2005 года сохранился в состоянии «капсулы времени»
В России за рекордные 9 дней продали седан Nissan Maxima 2005 года. Такой ажиотаж вокруг автомобиля обусловлен тем, что его пробег составлял всего три тысячи километров. Автомобиль, который простоял в гараже почти два десятилетия, был выставлен на продажу за 2,3 миллиона рублей. Пробег у автомобиля, по словам владельца из Ленинградской области, является настоящим. Покрышки на автомобиле также сохранились в отличном состоянии, не потрескались и недавно были отбалансированы. Состояние кузова и салона подтверждает, что седан провел все 19 лет в гараже.
В России непримечательный Nissan Maxima продали всего за неделю. И вот почему
© «Авто.ру»
Анастасия Мельник

Продавец отметил, что Nissan Maxima до сих пор покрыт заводской краской, а резина, установленная на автомобиле, также оригинальная и сохранилась в отличном состоянии. Судя по состоянию кузова, машина все эти годы, скорее всего, провела в закрытом помещении. Салон автомобиля не имеет признаков износа, что также подтверждает скромный пробег.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© «Авто.ру»

С момента выпуска у Nissan Maxima было всего два владельца. До 2021 года автомобиль находился в собственности юридического лица, но подробности о причинах его долгого хранения не раскрыты. Модель с кузовом А33 длиной 4,9 метра оснащена базовым 2,0-литровым V6, который разгоняет машину до 100 километров в час за 12,3 секунды.

В конце сентября в Москве продавали Chevrolet Camaro 2014 года с пробегом всего 67 километров. Этот культовый спорткар провел более десяти лет в гараже, но причина его длительного простоя в объявлении не уточнялась.

Источник:«Авто.ру»
Автор:Анастасия Мельник
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#Nissan
#Maxima
#Second hand
#Россия