В России непримечательный Nissan Maxima продали всего за неделю. И вот почему

Автомобиль 2005 года сохранился в состоянии «капсулы времени»

В России за рекордные 9 дней продали седан Nissan Maxima 2005 года. Такой ажиотаж вокруг автомобиля обусловлен тем, что его пробег составлял всего три тысячи километров. Автомобиль, который простоял в гараже почти два десятилетия, был выставлен на продажу за 2,3 миллиона рублей. Пробег у автомобиля, по словам владельца из Ленинградской области, является настоящим. Покрышки на автомобиле также сохранились в отличном состоянии, не потрескались и недавно были отбалансированы. Состояние кузова и салона подтверждает, что седан провел все 19 лет в гараже.