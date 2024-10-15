В России непримечательный Nissan Maxima продали всего за неделю. И вот почему

В России непримечательный Nissan Maxima продали всего за неделю. И вот почемуАвтомобиль 2005 года сохранился в состоянии «капсулы времени»
Продавец отметил, что Nissan Maxima до сих пор покрыт заводской краской, а резина, установленная на автомобиле, также оригинальная и сохранилась в отличном состоянии. Судя по состоянию кузова, машина все эти годы, скорее всего, провела в закрытом помещении. Салон автомобиля не имеет признаков износа, что также подтверждает скромный пробег.
я выбрал вместо рекламы.
С момента выпуска у Nissan Maxima было всего два владельца. До 2021 года автомобиль находился в собственности юридического лица, но подробности о причинах его долгого хранения не раскрыты. Модель с кузовом А33 длиной 4,9 метра оснащена базовым 2,0-литровым V6, который разгоняет машину до 100 километров в час за 12,3 секунды.
В конце сентября в Москве продавали Chevrolet Camaro 2014 года с пробегом всего 67 километров. Этот культовый спорткар провел более десяти лет в гараже, но причина его длительного простоя в объявлении не уточнялась.