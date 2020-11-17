Ford добавил в перечень опций F-150 кресла-кровати

Сиденья Max Recline Seats стоят 340 долларов (26 000 рублей). В них нет дополнительных сервоприводов, только простой механизм, благодаря которому кресла можно разложить на 180 градусов, приподнять подушку на 89 миллиметров и сдвинуть вперед спинку для лучшей поддержки шеи. Дизайн и процесс трансформации сидений защищены пятью патентами, и как надеются в компании, покупатели высоко оценят их эффективность.
Появление новой опции — заслуга команды инженеров, отвечающих за комфорт. Их «полевые исследования», результатом которых становились сотни видеоматериалов и тысячи фотографий, демонстрирующих, как владельцы F-150 борются с «болевыми точками» машины, и стали толчком к разработке нового оборудования. Причем сначала были созданы тестовые образцы кресел из клея и пенопласта, и только после проработки дизайна фордовцы сконструировали полностью рабочий металлический прототип.
Таким же образом у Ford F-150 появились и другие «фишки». Например, набор розеток Pro Power Onboard, который превращает пикап в передвижной генератор мощностью до 7,2 киловатта, или дверца грузовой платформы с линейкой, держателем для смартфона, подстаканником и скобами для фиксации груза.
Между тем самый дешевый Ford F-150 к которому можно заказать опцию Max Recline Seats стоит 57 525 долларов, что эквивалентно 4,4 миллиона рублей. А самый дорогой вариант — F-150 Limited — обойдётся уже в 71 920 долларов (5,5 миллиона рублей).