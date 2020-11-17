Ford добавил в перечень опций F-150 кресла-кровати

Таким же образом у Ford F-150 появились и другие «фишки». Например, набор розеток Pro Power Onboard, который превращает пикап в передвижной генератор мощностью до 7,2 киловатта, или дверца грузовой платформы с линейкой, держателем для смартфона, подстаканником и скобами для фиксации груза.

Между тем самый дешевый Ford F-150 к которому можно заказать опцию Max Recline Seats стоит 57 525 долларов, что эквивалентно 4,4 миллиона рублей. А самый дорогой вариант — F-150 Limited — обойдётся уже в 71 920 долларов (5,5 миллиона рублей).

Источник: Ford