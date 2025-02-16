В России продают Maybach со спецсигналами за 225 миллионов рублей

Лимузин есть в наличии у столичного дилера Mercedes-Benz

В России продают Maybach со спецсигналами за 225 миллионов рублей. Один из московских салонов продаёт броневик 2021 года выпуска с необычной начинкой. Исходный Mercedes-Maybach S 680 4Matic доработали в бельгийском ателье Carat Duchatelet: добавлена баллистическая защита по классу VR9/VR10, оригинальные диски и тормоза. Европейское бронирование и «санкционные» риски только отчасти объясняют заоблачную цену, ведь лимузин не новый!