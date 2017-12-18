Один из 99 выпущенных Mercedes-Maybach G650 Landaulet ездит по глубокому снегу

Пульс

Видео: внедорожник «Майбах» дрифтит по снегу в лесу

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18 декабря 2017

На YouTube-канале Mercedes-Benz появился ролик, в котором открытый внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet дрифтит по снегу. Автомобилем в присутствии испытателя марки управляли немецкие телеведущие Жан-Пьерр Крамер и Маттиас Мальмеди.

[MB Gelandewagen: история в фотографиях](https://motor.ru/gallery/2017/02/08/merchistory/)

MB Gelandewagen: история в фотографиях

Открытый автомобиль построен на базе Mercedes-Benz G 500 4×4². Внедорожник оснащен 630-сильным (1000 Нм) твин-турбо мотором 6.0 V12. Колесная база автомобиля больше обычного G-Класса на 578 миллиметров и достигает 3,4 метра, а клиренс равен 450 миллиметрам.

Такой «Гелик» получил кузов с открытой задней частью, а также перегородкой между передней и задней частями салона. Второй ряд закрывается мягким складным верхом. Там установлены такие же сиденья, как и у S-Класса – они оснащены электроприводом и массажем.

Внедорожник «Майбах» выпущен ограниченным тиражом 99 экземпляров, причем последний из этих автомобилей ушел с молотка за 1,2 миллиона евро. Остальные машины стоили 630 000 евро.

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Теги:
Mercedes-BenzG-Class
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