Видео: внедорожник «Майбах» дрифтит по снегу в лесу

На YouTube-канале Mercedes-Benz появился ролик, в котором открытый внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet дрифтит по снегу. Автомобилем в присутствии испытателя марки управляли немецкие телеведущие Жан-Пьерр Крамер и Маттиас Мальмеди.

Открытый автомобиль построен на базе Mercedes-Benz G 500 4×4². Внедорожник оснащен 630-сильным (1000 Нм) твин-турбо мотором 6.0 V12. Колесная база автомобиля больше обычного G-Класса на 578 миллиметров и достигает 3,4 метра, а клиренс равен 450 миллиметрам.

Такой «Гелик» получил кузов с открытой задней частью, а также перегородкой между передней и задней частями салона. Второй ряд закрывается мягким складным верхом. Там установлены такие же сиденья, как и у S-Класса – они оснащены электроприводом и массажем.

Внедорожник «Майбах» выпущен ограниченным тиражом 99 экземпляров, причем последний из этих автомобилей ушел с молотка за 1,2 миллиона евро. Остальные машины стоили 630 000 евро.