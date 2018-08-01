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Пульс

Нелицензионную копию Mercedes-Benz Sprinter будут делать на МАЗе

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1 августа 2018

Производитель грузовиков МАЗ начнет выпуск легких коммерческих автомобилей. Под индексами МАЗ 281 и МАЗ 3650 будут выпускаться китайские микроавтобусы и цельнометаллические фургоны JAC Sunray — нелицензионные копии Mercerdes-Benz Sprinter второго поколения. Сборку освоят на площадях ОАО «Брестмаш». Об этом сообщает сайт ABW.by.

[Чем занимались китайские автопроизводители до выпуска машин](https://motor.ru/stories/china-4.htm)

Чем занимались китайские автопроизводители до выпуска машин

Машины уже прошли процедуру сертификации, и получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Микроавтобусы и фургоны будут собирать в Бресте из машинокомплектов, поставляемых из Китая корпорацией JAC Motors. Легкие грузовики марки JAC продаются в России свыше десяти лет.

Под капотом JAC Sunray стоит четырехцилиндровый турбодизель JAC объемом 2,5 литра мощностью 150 лошадиных сил.

В самой компании JAC Motors родство своих фургончиков с «Мерседесом» отвергают: экстерьер модели якобы разработан итальянским дизайнерским центром JAC в Турине, а интерьер — японским дизайнерским центром JAC в Токио.

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JAC Sunray

JAC Sunray

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter

Отметим, что непродолжительное время JAC Sunray уже предлагался на белорусском рынке. Например, 14-местный микроавтобус в исполнении «бизнес-класс» с двигателем мощностью 120 лошадиных сил (Евро-4) продавался почти за 33 тысячи долларов.

Один из первых микроавтобусов МАЗ уже передали в эксплуатацию — Беларусбанк подарил его семье из Гродно, воспитывающей 12 приемных детей.

Данных о сроках выхода на рынок и ценах на «белорусских китайцев» пока нет.

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Теги:
Mercedes-BenzSprinterМАЗJAC
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