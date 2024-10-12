Mazda показала первое фото пикапа с гигантским логотипом

Техническую начинку апгрейд не затронет: Mazda использует турбодизели Isuzu (1.9, 150 сил и 3.0, 190 сил) в связках с 6-ступенчатыми «механикой» или автоматом. Есть варианты с задним или жестко подключаемым полным приводом с понижающей передачей, покупатель может выбирать между одинарной, полуторной или двойной кабиной. Собирают Mazda BT-50 на том же тайском конвейере, где прописан Isuzu D-Max.