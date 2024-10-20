Рамный пикап Mazda BT-50 обрел огромный лейбл и новый салон

В салоне топ-версии другая приборная панель с семидюймовым экраном и медиасистема с 9-дюймовым тачскрином. Добавлены разъёмы Type C, улучшено качество картинки с камеры заднего вида, появились динамические линии разметки, возможно заказать двухцветную отделку салона с чёрно-коричневыми креслами. Наконец, появилась функция распознавания дорожных знаков и ассистент движения в пробке.

Техника та же: базовый пикап предлагается с турбодизелем 1.9 (150 сил, 350 Нм), 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом. За доплату можно получить 6-ступенчатый автомат Aisin. Прерогатива полноприводных пикапов — турбодизель 3.0 (190 сил, 450 Нм), он может работать в паре с обеими коробками передач.