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15:20

Mazda обновила купеобразный кроссовер CX-4

Компактный вседорожник преобразился внешне и получил новую медиасистему

© autohome.com.cn
Китайское предприятие FAW-Mazda показало рестайлинговую версию кросс-купе CX-4. Модель сохранила габариты предшественника, но обзавелась новыми бамперами, радиаторной решеткой и диодной оптикой, а также получила иное оформление выхлопной системы.

Кросс-купе СХ-4 для китайского рынка, спроектированный на основе СХ-5 предыдущего поколения, дебютировал в 2016 году. Обновленная модель сделана в новом корпоративном стиле — узнаваемый образ в стиле нынешнего CX-5 создает сетчатая радиаторная решетка, форма ходовых огней, а также рисунок передних фар и задних фонарей.

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Фото: autohome.com.cn

В салоне появились новые материалы отделки, добавлена чёрно-красная цветовая гамма интерьера и изменился мультимедийный комплекс: семидюймовый дисплей уступил место восьмидюймовому с расширенным функционалом.

Техническая начинка вседорожника осталась нетронутой: под капотом по-прежнему атмосферные двигатели линейки Skyactiv-G объемом 2.0 литра (158 лошадиных сил) и 2.5 литра (192 лошадиные силы). Трансмиссия безальтернативна: только шестидиапазонный «автомат». Переднеприводные СХ-4 продаются с «младшим» мотором, а полный привод — прерогатива 2,5-литрового силового агрегата.

В Китае обновленные СХ-4 поступят в продажу в ноябре. Ожидается, что с рестайлингом модель подорожает: если цены на текущие кросс-купе начинаются с 141 тысячи юаней (около 1,32 миллиона рублей), то версия 2020 модельного года обойдется как минимум в 156 тысяч юаней (около 1,42 миллиона рублей). Экспортировать CX-4 в другие страны компания Mazda не планирует.

Источник: autohome.com.cn