Mazda обновила купеобразный кроссовер CX-4

Кросс-купе СХ-4 для китайского рынка, спроектированный на основе СХ-5 предыдущего поколения, дебютировал в 2016 году. Обновленная модель сделана в новом корпоративном стиле — узнаваемый образ в стиле нынешнего CX-5 создает сетчатая радиаторная решетка, форма ходовых огней, а также рисунок передних фар и задних фонарей.
Фото: autohome.com.cn
В салоне появились новые материалы отделки, добавлена чёрно-красная цветовая гамма интерьера и изменился мультимедийный комплекс: семидюймовый дисплей уступил место восьмидюймовому с расширенным функционалом.
Техническая начинка вседорожника осталась нетронутой: под капотом по-прежнему атмосферные двигатели линейки Skyactiv-G объемом 2.0 литра (158 лошадиных сил) и 2.5 литра (192 лошадиные силы). Трансмиссия безальтернативна: только шестидиапазонный «автомат». Переднеприводные СХ-4 продаются с «младшим» мотором, а полный привод — прерогатива 2,5-литрового силового агрегата.
В Китае обновленные СХ-4 поступят в продажу в ноябре. Ожидается, что с рестайлингом модель подорожает: если цены на текущие кросс-купе начинаются с 141 тысячи юаней (около 1,32 миллиона рублей), то версия 2020 модельного года обойдется как минимум в 156 тысяч юаней (около 1,42 миллиона рублей). Экспортировать CX-4 в другие страны компания Mazda не планирует.