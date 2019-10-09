Mazda обновила купеобразный кроссовер CX-4

В Китае обновленные СХ-4 поступят в продажу в ноябре. Ожидается, что с рестайлингом модель подорожает: если цены на текущие кросс-купе начинаются с 141 тысячи юаней (около 1,32 миллиона рублей), то версия 2020 модельного года обойдется как минимум в 156 тысяч юаней (около 1,42 миллиона рублей). Экспортировать CX-4 в другие страны компания Mazda не планирует.