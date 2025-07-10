Mazda CX-5 шагнула в новое поколение, но без мощного гибрида

Mazda CX-5 шагнула в новое поколение, но без мощного гибридаПродажи на европейском рынке запустят в конце 2025 года
Несмотря на то, что CX-5 сменила поколение впервые с 2016 года, на кардинальную переделку внешности бестселлера Mazda не решилась. Спереди у кроссовера новая оптика, перетекающая в окантовку фирменной решетки радиатора, под ней — более крупный воздухозаборник. Длиннее стали задние двери, что должно облегчить процесс посадки-высадки пассажиров. Багажник слегка опущен, а потому удобнее стала и погрузка, а его объем увеличен до 583–2019 литров в зависимости от положения спинок сидений второго ряда.
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Произошло это за счет увеличения габаритов: длина выросла на 115 миллиметров до 4690, ширина — на 15 до 1860, высота — на 20 до 1695 миллиметров. Колесная база растянулась до 2815 миллиметров. Размерность колесных дисков варьируется от 17 до 19 дюймов.
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Подросший кроссовер располагает более просторным салоном, и особенно заметна прибавка на заднем ряду, где увеличилось пространство для ног пассажиров. Оформление интерьера стало минималистичнее. Mazda пока не подхватила тренд на возвращение физических кнопок, а потому они почти исчезли, передав функционал сенсорному экрану.
В «топе» кроссоверу положен 15,6-дюймовый тачскрин медиасистемы с сервисами Google — самый большой в арсенале марки. Варианты попроще оснащаются 12,9-дюймовым. За новым рулем с надписью Mazda установлена приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, CX-5 получила более комфортные сиденья.
Европейцам CX-5 предложат с «оптимизированным» 2,5-литровым бензиновым мотором e-Skyactiv G, работающим в тандеме с 24-вольтовым «довеском» отдачей семь сил. Мощность мягкогибридной системы — 141 лошадиная сила (238 Нм крутящего момента). Коробка передач прежняя — шестидиапазонный автомат Skyactiv-Drive; привод может быть передним либо полным.
В США отдача агрегата 2.5 будет выше — 190 сил и 251 Нм, а привод на все четыре колеса будет доступен по умолчанию.
Более мощную установку придется подождать. Систему с мотором Skyactiv-Z, которая будет производительнее и экономичнее, добавят в палитру кроссовера в 2027 году.