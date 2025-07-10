Mazda CX-5 шагнула в новое поколение, но без мощного гибрида

Европейцам CX-5 предложат с «оптимизированным» 2,5-литровым бензиновым мотором e-Skyactiv G, работающим в тандеме с 24-вольтовым «довеском» отдачей семь сил. Мощность мягкогибридной системы — 141 лошадиная сила (238 Нм крутящего момента). Коробка передач прежняя — шестидиапазонный автомат Skyactiv-Drive; привод может быть передним либо полным.

В США отдача агрегата 2.5 будет выше — 190 сил и 251 Нм, а привод на все четыре колеса будет доступен по умолчанию.