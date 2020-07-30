Mazda CX-5 переименуют после смены поколения

Ожидается, что CX-5 следующего поколения переберётся на новую заднеприводную платформу, на которой также построят Mazda6. В моторную линейку войдут четырёх- и шестицилиндровые двигатели, в том числе трёхлитровый бензиновый агрегат и дизель объёмом 3,3 литра. Новый CX-50 может выйти на рынок в начале 2022 года.

Недавно европейский CX-5 пережил плановую модернизацию. Кроссовер стал экономичнее за счёт появления системы деактивации цилиндров у бензиновой версии с мотором 2.0, а полноприводный вариант прибавил в проходимости после внедрения электронной имитации блокировки дифференциалов.