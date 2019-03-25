Mazda обновила CX-9 и добавила кроссоверу две новые комплектации

Обновленный Mazda CX-9 предлагается в четырех комплектациях — две из них новые. Базовая Active — это обивка сидений тканью, двухзонный климат-контроль, диодные фары и галогенные ходовые огни. Цена такой машины — 2 795 000 рублей. В противовес ей доступно топовое исполнения Executive с адаптивной диодной оптикой, отделкой салона кожей наппа и шпоном японского ясеня по цене от 3 357 000 рублей. Промежуточные версии, Supreme и Exclusive, оценены в 3 091 000 и 3 257 000 рублей соответственно.
Кроссовер Mazda CX-9, как и прежде, предлагается с единственным двигателем: турбомотором 2.5 Skyactiv-G мощностью 231 лошадиная сила и 420 Нм крутящего момента. Он сопряжен с шестидиапазонным «автоматом» и способен разгонять автомобиль до «сотни» за 8,6 секунды. Максимальная скорость CX-9 — 210 километров в час.
Привод у вседорожник — полный i-Activ AWD, перебрасывающий тягу на заднюю ось при проскальзывании передних колес. Электроника получает информацию от 27 датчиков, которые опрашиваются 200 раз в секунду.