Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:23

Mazda обновила CX-9 и добавила кроссоверу две новые комплектации

Начальная цена модели отныне составляет 2 795 000 рублей

Компания Mazda вывела на российский рынок обновленный CX-9. Начальная цена кроссовера составляет 2 795 000 рублей. CX-9 — первая модель японской марки, которая оснащена медиакомплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Обновленный Mazda CX-9 предлагается в четырех комплектациях — две из них новые. Базовая Active — это обивка сидений тканью, двухзонный климат-контроль, диодные фары и галогенные ходовые огни. Цена такой машины — 2 795 000 рублей. В противовес ей доступно топовое исполнения Executive с адаптивной диодной оптикой, отделкой салона кожей наппа и шпоном японского ясеня по цене от 3 357 000 рублей. Промежуточные версии, Supreme и Exclusive, оценены в 3 091 000 и 3 257 000 рублей соответственно.

Кроссовер Mazda CX-9, как и прежде, предлагается с единственным двигателем: турбомотором 2.5 Skyactiv-G мощностью 231 лошадиная сила и 420 Нм крутящего момента. Он сопряжен с шестидиапазонным «автоматом» и способен разгонять автомобиль до «сотни» за 8,6 секунды. Максимальная скорость CX-9 — 210 километров в час.

Привод у вседорожник — полный i-Activ AWD, перебрасывающий тягу на заднюю ось при проскальзывании передних колес. Электроника получает информацию от 27 датчиков, которые опрашиваются 200 раз в секунду.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...