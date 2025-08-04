Mazda готовит несколько новинок, среди них — гибридный CX-5

Его дебют запланирован на 2027 год. Важно отметить, что в отличие от части гибридов, созданных в сотрудничестве с Toyota, CX-5 Hybrid получит гибридную систему, полностью разработанную инженерами Mazda на базе их 2,5-литрового бензинового двигателя Skyactiv-G.

Глобальная экспансия коснётся и электромобилей. Mazda намерена вывести за пределы Китая электрические лифтбек EZ-6 и кроссовер EZ-60, изначально спроектированные с китайской Changan исключительно для рынка КНР. В том же 2027 году ожидается появление первого электрокара, созданного Mazda полностью самостоятельно.