У Mazda появился электромобиль с необычными дверями

Для отделки салона используются только экологичные материалы – искусственная кожа, пробковое дерево вторичной переработки и переработанный полиэтилен, схожий по фактуре с тканью. Вставки из материала Black Denim в отделке сидений на 20 процентов изготовлены из переработанного сырья.

Электромобиль оборудовали системой динамиков, имитирующих звуки движения обычного автомобиля с ДВС и системой контроля тяги G-Vectoring Control, которая была адаптирована для электромотора и эволюционировала в e-GVC Plus.