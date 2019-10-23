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11:21

У Mazda появился электромобиль с необычными дверями

Первая серийная модель бренда с нулевым уровнем выбросов уже доступна для предзаказа в Европе

На автосалоне в Токио состоялась премьера первого массового электромобиля Mazda – кроссовера MX-30. Новинка получила узкие задние двери, которые открываются против хода движения и аккумулятор емкостью 35,5 киловатт-часа.

По габаритам корссовер можно сравнить с Mazda CX-3: в длину автомобиль достигает 4395 миллиметров, в ширину — 1795 миллиметров, в высоту — 1570 миллиметров, а его колесная база равна 2655 миллиметрам. Спереди у MX-30 – стойки MacPherson, а сзади – торсионная балка. Электромобиль получил 143-сильную установку с тяговой батареей на 35,5 киловатт-часа.

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На одном заряде кроссовер способен проехать до 200 километров, что, по мнению представителей Mazda, «существенно превышает среднесуточный пробег европейского покупателя автомобиля в 48 километров».

Что касается необычной конструкции машины, то можно заметить, что у задних дверей нет видимых ручек. Однако в компании заверили, что оригинальные двери «обеспечивают пассажирам легкий доступ как на передние, так и на задние сиденья».

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Для отделки салона используются только экологичные материалы искусственная кожа, пробковое дерево вторичной переработки и переработанный полиэтилен, схожий по фактуре с тканью. Вставки из материала Black Denim в отделке сидений на 20 процентов изготовлены из переработанного сырья.

Электромобиль оборудовали системой динамиков, имитирующих звуки движения обычного автомобиля с ДВС и системой контроля тяги G-Vectoring Control, которая была адаптирована для электромотора и эволюционировала в e-GVC Plus.

Кроссовер поступит в продажу в 2020 году, однако уже сейчас есть возможность оставить предзаказ на новинку у европейских дилеров.