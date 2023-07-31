Mazda оставит американцев без электрического кроссовера MX-30

Mazda MX-30 дебютировал в 2019 году. Кроссовер стал первым серийным электрокаром японской марки: в движение его приводит 143-сильная установка с батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. Запас хода скромный по меркам других современных электромобилей — 200 километров по циклу WLTP. При этом в самой компании заявили, что намеренно не стали оснащать MX-30 крупным аккумулятором, так как они наносят окружающей среде бо́льший вред, чем дизельные моторы.

Спустя год, в 2020-м, семейство MX-30 пополнилось гибридной модификацией с установкой M Hybrid. Она работает по принципу умеренного гибрида: двухлитровому бензиновому «атмосфернику» SkyActiv-G помогает стартер-генератор с 24-вольтовой литий-ионной батареей.