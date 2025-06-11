Mazda отзывает почти 200 тысяч машин из-за неисправных подушек безопасности

Mazda отзывает почти 200 тысяч машин из-за неисправных подушек безопасностиПроблему попытаются решить обновлением ПО
Под отзыв подпали 51 857 седанов и хэтчбеков Mazda3 и 119 555 кроссоверов CX-30 2024 и 2025 модельного года. Все автомобили еще находятся на гарантии.
Проблема обнаружилась в блоке датчика подушек безопасности (Sophisticated Airbag Sensor, SAS). Если аккумулятор полностью разрядится при включенном зажигании, то в блоке возникнет ошибка. Перезарядка аккумулятора не поможет: на панели приборов загорится индикатор неисправности подушек безопасности, и они не раскроются в случае ДТП. Если же аккумулятор разрядится при выключенном зажигании, сбоя не будет.
Специалисты Mazda попробуют исправить ошибку перепрошивкой блока SAS. Если она сохранится, блок заменят на новый.
В конце мая в России под отзыв попали почти 100 тысяч Hyundai. У машин корейской марки нашли дефект блока АБС, который может стать причиной короткого замыкания и пожара. Кампания затронула модели Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и Santa Fe образца 2010−2015 годов.