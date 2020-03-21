Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:18

Mazda анонсировала премьеру роторного купе. Но купить его будет нельзя

Японская фирма показала роторный спорткар для виртуальной реальности

© Mazda / Gran Turismo
Сергей Ильин
Компания Mazda раскрыла внешность и некоторые характеристики нового купе с роторным двигателем, созданного для видеоигры Gran Turismo. Виртуальный гоночный прототип RX-Vision GT3 отличился агрессивным аэродинамическим обвесом и почти идеальной развесовкой по осям — 48:52. Испытать спорткар можно будет с 25 мая на приставке Sony PlayStation 4.

Mazda серьёзно подошла к созданию виртуального купе: за экстерьер новинки отвечал автор полноразмерного концепта RX-Vision образца 2015 года и шеф-дизайнер RX-8 Икуо Маэда.

Внешне компьютерная «трековая» версия роторной Mazda и прототип пятилетней давности отличаются кузовными деталями: у киберкупе карбоновые сплиттеры, развитый диффузор и массивный спойлер, гоночные шины, а также иной вывод выхлопной системы.

>
Reload
1 / 2

Фото: Mazda / Gran Turismo

Известно, что Mazda RX-Vision GT3 весит 1250 килограммов, достигает в длину 4590 миллиметров, в ширину — 2075 миллиметров, а в высоту — 1120 миллиметров. Смоделированные показатели роторной силовой установки не раскрываются — ожидается, что мощность виртуального прототипа составит 560-570 лошадиных сил.

Салон компьютерного роторного купе пока скрыт за тонированными стёклами, но в том, что интерьер проработан, сомневаться не приходится: детализация гоночных машин в симуляторе Gran Turismo очень высокая.

Ответственный подход автопроизводителей к разработке виртуальных моделей обусловлен ростом интернет-аудитории и развитием киберспорта. Чемпионат Gran Turismo Sport уже проходит под эгидой FIA, и в отсутствие реальных гонок из-за пандемии коронавируса роль виртуальных площадок будет только расти.

Подогревает интерес к компьютерным симуляторам и киберспорту в целом поколение молодых пилотов Формулы-1 — к примеру, звезда Red Bull Racing Макс Ферстаппен и гонщик McLaren Ландо Норрис поддерживают форму на PlayStation в перерывах между настоящими Гран-При.