Mazda анонсировала премьеру роторного купе. Но купить его будет нельзя

Mazda серьёзно подошла к созданию виртуального купе: за экстерьер новинки отвечал автор полноразмерного концепта RX-Vision образца 2015 года и шеф-дизайнер RX-8 Икуо Маэда.
Внешне компьютерная «трековая» версия роторной Mazda и прототип пятилетней давности отличаются кузовными деталями: у киберкупе карбоновые сплиттеры, развитый диффузор и массивный спойлер, гоночные шины, а также иной вывод выхлопной системы.
Фото: Mazda / Gran Turismo
Известно, что Mazda RX-Vision GT3 весит 1250 килограммов, достигает в длину 4590 миллиметров, в ширину — 2075 миллиметров, а в высоту — 1120 миллиметров. Смоделированные показатели роторной силовой установки не раскрываются — ожидается, что мощность виртуального прототипа составит 560-570 лошадиных сил.
Салон компьютерного роторного купе пока скрыт за тонированными стёклами, но в том, что интерьер проработан, сомневаться не приходится: детализация гоночных машин в симуляторе Gran Turismo очень высокая.
Ответственный подход автопроизводителей к разработке виртуальных моделей обусловлен ростом интернет-аудитории и развитием киберспорта. Чемпионат Gran Turismo Sport уже проходит под эгидой FIA, и в отсутствие реальных гонок из-за пандемии коронавируса роль виртуальных площадок будет только расти.
Подогревает интерес к компьютерным симуляторам и киберспорту в целом поколение молодых пилотов Формулы-1 — к примеру, звезда Red Bull Racing Макс Ферстаппен и гонщик McLaren Ландо Норрис поддерживают форму на PlayStation в перерывах между настоящими Гран-При.