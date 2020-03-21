Mazda анонсировала премьеру роторного купе. Но купить его будет нельзя

Известно, что Mazda RX-Vision GT3 весит 1250 килограммов, достигает в длину 4590 миллиметров, в ширину — 2075 миллиметров, а в высоту — 1120 миллиметров. Смоделированные показатели роторной силовой установки не раскрываются — ожидается, что мощность виртуального прототипа составит 560-570 лошадиных сил.

Салон компьютерного роторного купе пока скрыт за тонированными стёклами, но в том, что интерьер проработан, сомневаться не приходится: детализация гоночных машин в симуляторе Gran Turismo очень высокая.