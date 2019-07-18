Mazda показала обновленную «двойку»

Гамма двигателей хэтчбека состоит из бензиновых 1.5 Skyactiv-G мощностью 110 или 116 лошадиных сил, а также 1,8-литрового дизеля Skyactiv-D, выдающего 105 сил и 250 Нм момента. Японские Mazda2 могут иметь передний или полный привод, оснащаются шестиступенчатой «механикой» и «автоматом», а также системой контроля тяги G-Vectoring Control Plus.