Mazda показала обновленную «двойку»

Внешность субкомпакта привели в соответствие с дизайном последних моделей: фары стали узкими, а решетка радиатора получила сетчатый рисунок. Mazda2 теперь положены 16-дюймовые колеса, у модели улучшена подвеска, шумоизоляция, профиль сидений. В списке опционального оснащения появилась адаптивная оптика с 40 индивидуальными светодиодными модулями, активный круиз-контроль с функцией полной остановки и система удержания в полосе.
Гамма двигателей хэтчбека состоит из бензиновых 1.5 Skyactiv-G мощностью 110 или 116 лошадиных сил, а также 1,8-литрового дизеля Skyactiv-D, выдающего 105 сил и 250 Нм момента. Японские Mazda2 могут иметь передний или полный привод, оснащаются шестиступенчатой «механикой» и «автоматом», а также системой контроля тяги G-Vectoring Control Plus.
Помимо этого, на Mazda2 с любым двигателем теперь устанавливает рекуперативная система торможения i-Eloop с суперконденсатором и медиакомплекс Mazda Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Цена на обновленную Mazda2 в Японии начинаются от 1 544 400 иен или 902 тысяч рублей по текущему курсу.