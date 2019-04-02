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11:42

Хэтчбек Mazda 2 стал Toyota Yaris для Америки

Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Нью-Йорке

На автосалоне в Нью-Йорке компания Toyota представит новый хэтчбек Yaris для североамериканского рынка. По сути, это Mazda 2 с другим оформлением передней части и логотипами, но интерьером и технической начинкой исходника.
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После обновления новый Toyota Yaris прибавил в размерах: у него больше колесная база и общая длина. Производитель утверждает, что по объему багажника — 450 литров, — хэтчбек приближается к среднеразмерным седанам. В базовое оснащение Yaris входят 16-дюймовые колеса, окраска в цвет кузова корпусов боковых зеркал и ручек дверей, камера заднего вида, противотуманные фары и кнопка запуска двигателя.

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Кроме того, Toyota Yaris оснащается мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth, системой предотвращения столкновений и целым набором электронных помощников. В старшей комплектации XLE у хэтчбека есть сиденья с отделкой искусственной кожей, климат-контроль и диодные фары. Силовая установка «Мазды» перекочевала на новый Yaris без изменений: это 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 лошадиных сил и 140 Нм момента, работающий в паре с шестидиапазонным «автоматом».

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Toyota и Mazda сотрудничают с 2015 года. Частью этого партнерства стал выпуск «копии» седана Mazda 2 под именем Scion iA (позднее переименована в Yaris). Новый пятидверный хэтчбек, в отличие от оригинального Yaris, будут собирать в Мексике, на заводе Mazda.

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