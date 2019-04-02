Хэтчбек Mazda 2 стал Toyota Yaris для Америки

Кроме того, Toyota Yaris оснащается мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth, системой предотвращения столкновений и целым набором электронных помощников. В старшей комплектации XLE у хэтчбека есть сиденья с отделкой искусственной кожей, климат-контроль и диодные фары. Силовая установка «Мазды» перекочевала на новый Yaris без изменений: это 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 лошадиных сил и 140 Нм момента, работающий в паре с шестидиапазонным «автоматом».