Mazda3 получит прибавку к мощности

В числе других изменений – улучшенные пружины и амортизаторы, а также увеличение рабочей скорости адаптивного круиз-контроля (до обновления она составляла 55 километров). Кроме того, для переднеприводных модификаций с бензиновым агрегатом Skyactiv-G 2.0 (156 сил) стала доступна шестиступенчатая механическая коробка передач.

В Японии цены на обновленную Mazda3 начинаются от 2,2 миллиона иен (1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу): за эту цену можно купить модель с базовым двигателем Skyactiv-G 1.5 с отдачей 111 сил.