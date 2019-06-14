Новая Mazda3 в России оказалась дороже почти всех конкурентов

Для сравнения, VW Golf со 125- и 150-сильным мотором стоит от 1 429 000 и 1 689 900 рублей соответственно. «Октавию» со двигателем мощностью 150 сил и «роботом» можно купить минимум за 1 384 000 рублей, а Kia Ceed со 128-сильным агрегатом обойдется минимум в 1 129 000 рублей, а со 140-сильным – в 1 274 000 рублей. Самым дорогим хэтчбеком окажется только MINI – 136-сильная машина с DCT стоит от 1 559 000 рублей.