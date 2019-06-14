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16:34

Новая Mazda3 в России оказалась дороже почти всех конкурентов

Названы рублевые цены на седан и хэтчбек нового поколения

В июле на российском рынке появится седан и хэтчбек Mazda3 нового поколения. Первый из них будет стоить минимум 1 570 000 рублей, а пятидверка – от 1 490 000 рублей. Модель оказалась дороже почти всех конкурентов гольф-класса.
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Четырехдверка будет доступна только в одной модификации Active и с единственным 1,5-литровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащении комплектации входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, проекционный дисплей, датчики света и дождя, мультимедийная система с 8,8-дюймовым экраном, восемью динамиками, USB, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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В качестве опций для этой версии доступны подогревы руля и зоны покоя дворников, камера заднего вида, датчики парковки, зеркала (боковое со стороны водителя и салонное) с автозатемнением, навигация. Самый дорогой седан со всеми опциями обойдется в 1 672 000 рублей.

КомплектацияDriveActiveSupreme
Хэтчбек 1.51 490 0001 590 0001 683 000
Хэтчбек 2.0--1 678 0001 753 000
Седан 1.5--1 570 000--

Хэтчбек предлагается с тем же 120-сильным мотором, а также со 150-сильным двигателем 2.0. В первом случае для машины предусмотрены три комплектации, во втором – две. В оснащение топового варианта Supreme (в дополнение с Active) входит система бесключевого доступа, электропривод передних кресел с памятью положений, парктроники, камера заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Для сравнения, VW Golf со 125- и 150-сильным мотором стоит от 1 429 000 и 1 689 900 рублей соответственно. «Октавию» со двигателем мощностью 150 сил и «роботом» можно купить минимум за 1 384 000 рублей, а Kia Ceed со 128-сильным агрегатом обойдется минимум в 1 129 000 рублей, а со 140-сильным – в 1 274 000 рублей. Самым дорогим хэтчбеком окажется только MINI 136-сильная машина с DCT стоит от 1 559 000 рублей.

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