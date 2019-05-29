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10:33

Появились подробности о новой Mazda 3 для России

Машину предложат только с передним приводом и атмосферными моторами 1.5 и 2.0

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Mazda 3. В России сертифицированы автомобили только с передним приводом и атмосферными двигателями Skyactiv-G.
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Ни полноприводная трансмиссия i-Activ AWD с муфтой подключения задней оси, которая раньше была прерогативой машин для японского рынка, ни инновационный двигатель Skyactiv-X с приводным нагнетателем и технологией SPCCI российским автомобилями не положены. Вместо этого, компания предложит проверенные решения: только передний привод и атмосферные моторы объемом 1,5 и 2,0 литра.

Базовый двигатель выдает 120 лошадиных сил и 153 Нм крутящего момента, двухлитровый — 150 сил и 213 Нм момента. Автомобили с 1.5 по умолчанию комплектуются шестиступенчатой «механикой». Автоматическая коробка предлагается для обоих агрегатов. В списке оснащения Mazda 3 нового поколения есть светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, отделка салона кожей и система кругового обзора.

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На других рынках в гамму двигателей «тройки» входят как «атмосферники» нынешнего семейства Skyactiv-G объемом 1,5, 2,0 и 2,5 литра, так и 1,8-литровый дизель Skyactiv-D и бензиновый мотор Skyactiv-X. Последний имеет рабочий объем 2,0 литра, оборудован приводным нагнетателем и системой M Hybrid. Мощность силовой установки — 181 лошадиная сила и 222 Нм крутящего момента.

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